- „Sentimentul de unitate, de autenticitate, de viata insasi pe care il avem contrasteaza puternic cu teama care predomina in Rusia”, a spus Volodimir Zelenski in mesajul sau video transmis sambata noaptea cu ocazia intrarii in Noul An.„Rusii se tem. Puteti simti asta. Si se tem pe buna dreptate, pentru…

- Este a 297-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat ca Rusia inca dispune de suficiente rachete pentru a da alte atacuri masive asupra Ucrainei.

- O comisie a Adunarii Generale a ONU a adoptat o rezolutie care denunta ocuparea de catre Rusia a peninsulei ucrainene Crimeea ca fiind ilegala si „condamna incalcarile drepturilor omului si abuzurile” comise impotriva populatiei din zona, informeaza EFE. Textul, axat pe situatia drepturilor omului in…

- Aproape 4,5 milioane de locuitori au ramas fara electricitate in noaptea de ieri spre astazi din cauza atacurilor fortelor ruse impotriva infrastructurii Ucrainei, presedintele Volodimir Zelenski denuntand o „teroare energetica”.Numai in aceasta seara, aproximativ 4,5 milioane de consumatori au fost…

- Aproximativ 4,5 milioane de locuitori au ramas fara electricitate in noaptea de joi spre vineri din cauza atacurilor fortelor Moscovei impotriva infrastructurii Ucrainei, presedintele Volodimir Zelenski denuntand o ”teroare energetica”, transmite AFP și Agerpres . ”Numai in aceasta seara, aproximativ…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, sfideaza Rusia și lanseaza acuzații extrem de dure. Liderul de la Kiev a declarat ca rușii mint atunci cand spun ca atacurile teroriste din Ucraina impiedica inaintarea forțelor Kievului, pentru ca armata ucraineana demonstreaza contrariul, scrie RBC, potrivit…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, intr-un nou discurs, ca se lucreaza pentru eliminarea efectelor atacurilor rusilor asupra infrastructurii energetice din Ucraina, el precizand ca in unele zone s-a reluat alimentarea. Zelenski a subliniat ca “aceasta teroare” nu incetineste actiunile…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat marti un decret care declara in mod oficial ca ‘imposibila’ perspectiva oricaror negocieri intre Kiev si liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, dar lasa usa deschisa pentru discutii cu Rusia, transmite Reuters. Decretul oficializeaza comentariile facute…