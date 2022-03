Stiri pe aceeasi tema

- Rusia urmarește sa distruga Ucraina, istoria și poporul ei, a declarat miercuri, 2 martie, președintele Volodimir Zelenski, intr-un mesaj video, potrivit Reuters . Liderul ucrainean a subliniat ca, in ciuda bombelor și atacurilor aeriene masive, trupele ruse nu vor reuși sa-i cucereasca țara. Armata…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a adresat, miercuri dimineata, poporului ucrainean, armatei ruse, poporului rus, precum si intregii lumi. Seful statului ucrainean a anuntat, prin intermediul unui videoclip postat pe pagina sa oficiala de Facebook, ca “aproximativ 6.000 de rusi au fost ucisi…

- Lupte grele au fost raportate in cursul noptii de marti spre miercuri in estul si sudul Ucrainei, in a saptea zi de la inceperea invaziei militare ruse in tara vecina. Rusia a lansat parasutisti la Harkov, al doilea oras ca importanta din Ucraina, in timp ce in capitala Kiev locuitorii se asteapta la…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat miercuri ca aproape 6.000 de soldati rusi au fost ucisi in primele sase zile ale invaziei ruse si ca puterea de la Kremlin nu va putea sa-i cucereasca tara cu bombe si atacuri aeriene, informeaza Reuters.

- Vladimir Putin spune in negocierile cu parțile occidentale ca vrea sa ”salveze Ucraina de naziști” și condiționeaza oprirea razboiului de ”denazificarea țarii”, dar bombardeaza Babyn Yar, memorialul Holocaustului, unde sunt comemorați evreii uciși in Kiev in timpul dictatorului nazist Adolf Hitler.…

- Ucraina infiinteaza o legiune straina „internationala”, pentru voluntari din strainatate, a anuntat duminica presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, intr-o declaratie citata de Reuters. „Aceasta va fi o dovada cheie a sustinerii voastre pentru tara noastra”, noteaza Zelenski in declaratia citata.…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, nu renunta la participarea la Conferinta de Securitate de la Munchen, unde este asteptat sambata, a indicat presedintia de la Kiev, precizand ca situatia din estul tarii “ramane pe deplin sub control”. Deplasarea sefului statului ucrainean era considerata incerta…

- Presedintele SUA Joe Biden i-a dat asigurari presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski ca aderarea Ucrainei la NATO este o decizie care depinde strict de poporul si guvernul ucrainean, informeaza Reuters. Cei doi sefi de stat au avut joi o convorbire telefonica inaintea consultarilor presedintelui…