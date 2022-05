Stiri pe aceeasi tema

- Rusia utilizeaza locuitorii din Asia si Africa drept "moneda de schimb" prin blocarea exporturilor de cereale din Ucraina, care detine 22 de milioane de tone de grane in depozitele sale, a denuntat luni seara presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de agentiile de presa EFE si Unian. Fii…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma ca țara vecina va fi intotdeauna un stat independent si nu va fi infranta. „Singura intrebare este ce pret va trebui sa plateasca poporul nostru pentru libertate si Rusia – pentru razboiul absurd impotriva noastra”, adauga el. Zelenski sustine ca „desfasurarea…

- Razboiul din Ucraina nu mai continua deloc in modul in care Rusia se aștepta. Kievul trebuia cucerit in cateva zile, conform planurilor facute de oficialii ruși, insa rezistența ucrainenilor a fost o surpriza pentru ei. In acest sens, pierderile inregistrate de Rusia sunt unele destul de mari fața de…

- Razboiul din Ucraina continua, iar trupele ucrainene inregistreaza victorii in mai multe zone. Atacurile armatei ruse sunt in continuare foarte intense in Mariupol. Pana acum, Rusia a lansat 1.100 de rachete in total, potrivit estimarilor facute de Pentagon.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Moscovei sa se angajeze in noi discuții pentru pace „fara intarziere”, dand de ințeles ca e de acord chiar sa se intalneasca cu Vladimir Putin. Razboiul dintre Ucraina și Rusia intra deja in a patra saptamana.

- Consilierul președintelui Volodimir Zelenski a facut un anunț de ultima ora. Aleksei Arestovich susține ca razboiul dintre Ucraina și Rusia se va incheia cel tarziu in luna mai, atunci cand cele doua delegații vor alege pacea. Acesta a ținut sa precizeze și in ce condiții va renunța Vladimir Putin la…

- Georgia, tara invadata de Rusia in 2008, va depune „imediat” cererea de aderare la Uniunea Europeana, a transmis presedintele partidului de guvernamant Visul Georgian, Irakli Kobakhidze, citat de BBC. Președintele partidului Visul Georgian, Irakli Kobakhidze, a declarat reporterilor ca face apel la…

- In contextul noilor negocieri dintre Rusia și Ucraina așteptate sa aiba loc astazi, ministrul rus de externe spune ca daca ar fi sa aiba loc un al treilea razboi mondial, acesta ar implica arme nucleare si ar fi distructiv.Razboiul de la granița cu Romania evolueaza de la ora la ora. Rușii susțin ca…