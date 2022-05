Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai bogat om din Ucraina s-a angajat sa reconstruiasca orașul asediat Mariupol, chiar daca afacerea sa a avut de suferit și in urma razboiului din 2014, privind anexarea Crimmei, dar și acum, cand Rusia a invadat din nou Ucraina. Este vorba despre Rinat Ahmetov, omul despre care analiștii vorbesc…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat parlamentului danez ca Europa trebuie sa inaspreasca sancțiunile impotriva Rusiei, inclusiv blocarea comerțului, oprirea cumpararii de petrol și inchiderea portului navelor rusești. „Europa trebuie sa inceteze sa cumpere petrol rusesc, sa se opreasca…

- In ultimul sau mesaj video, publicat duminica, 27 martie, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, 44 de ani, a cerut SUA și Europei sa furnizeze mai multe avioane, tancuri, sisteme de aparare antiracheta și armament antinava, argumentand ca in joc este securitate a Europei, scriu agenția News.ro…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut sambata apel catre Elvetia sa impuna sancțiuni oligarhilor rusi care, potrivit acestuia, din ”frumoasele orase elvetiene” ajuta la razboiul declansat de Rusia impotriva țarii sale, relateaza The Guardian. La Berna, mii de oameni s-au strans sambata pentru…

- Negocierile intre Ucraina si Rusia au inceput la frontiera belarusa, a anuntat consilierul presedintelui ucrainean Mihailo Podoliak, printr un mesaj de tip text, informeaza Reuters.Inainte de aceasta, biroul de presa al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca cererea Ucrainei la negocieri…

- Razboiul dintre Rusia si Ucraina avanseaza periculos in zona de la Cernobil, aflata foarte aproape de Donetk. Trupele de ocupație rusa incearca sa puna mana pe centrala nucleara de la Cernobil care mai are un reactor funcțional, transmite antena3.ro „Armata ucraineana isi da viata pentru ca tragedia…

- Portul este cel mai mare oras ucrainean de pe linia frontului, cu o jumatate de milion de locuitori. Explozii au fost auzite si la Kiev, in capitala, la scurt timp dupa ora 03:00 GMT.Focuri de arma au fost auzite joi in apropierea aeroportului Boryspil din Kiev, precum si mai multe explozii in alte…

- Marea Britanie vede semnele unei deschideri diplomatice ale Rusiei in criza ucraineana, dar ultimele informații ale serviciilor secrete nu sunt inca incurajatoare, a declarat astazi, 15 februarie, premierul britanic Boris Johnson, potrivit Reuters și The Guardian.Rusia a anunțat, dupa ce SUA și Marea…