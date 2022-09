Stiri pe aceeasi tema

- Inspectori ai Agentiei Internationale pentru Energie Atomica au sosit joi la centrala nucleara Zaporojie, controlata de rusi in sud-estul Ucrainei. Un reporter al agentiei Reuters a vazut echipa AIEA sosind la centrala intr-un mare convoi cu o prezenta puternica a soldatilor rusi in apropiere. Sosirea…

- O delegație a Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA) a sosit in orașul Zaporojie, din sudul Ucrainei, inaintea unei vizite la o centrala nucleara aflata sub control rusesc, relateaza The Guardian . Un convoi a adus echipa formata din 14 persoane, condusa de șeful AIEA, Rafael Grossi,…

- Moscova saluta vizita planificata misiunii Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) la centrala nucleara Zaporojie din sud-estul Ucrainei, care este ocupata de fortele ruse, a declarat un diplomat rus, potrivit presei de stat, citata de CNN, scrie news.ro. Fii la curent cu cele…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, a anuntat luni dimineata ca se afla in drum spre centrala nucleara ucraineana din Zaporojie, care a fost tinta unor atacuri in ultimele saptamani, relateaza AFP. “A sosit ziua, misiunea AIEA spre Zaporojie este…

- Rusia va face „tot ce este necesar” pentru a le permite expertilor Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) sa viziteze centrala nucleara Zaporojie, din sudul Ucrainei, a anuntat luni purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, transmite Reuters.

