Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se asteapta ca Rusia sa isi intensifice atacurile asupra Ucrainei in timp ce Kievul asteapta o decizie a Uniunii Europene privind acordarea statutului de tara candidata. „Evident ca saptamana aceasta ar trebui sa ne asteptam de la Rusia o intensificare a activitatilor sale ostile, ca exemplu", a spus Zelenski in interventia