Stiri pe aceeasi tema

- “In loc sa depaseasca saracia”, Rusia a cheltuit numai pentru atacul masiv cu rachete de luni asupra Ucrainei echivalentul a 2,3 milioane de pensii in Federatia Rusa, a declarat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski in discursul sau cotidian, difuzat marti seara, potrivit EFE si Agerpres. “Nu le…

- Aproape patru milioane de persoane sunt afectate de intreruperi de electricitate dupa recentele atacuri ruse asupra infrastructurilor energetice din Ucraina, a declarat vineri presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, relateaza AFP și Agerpres . „In multe orase si districte ale tarii noastre au fost…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a comparat lupta tarii sale impotriva Rusiei cu rezistenta anti-nazista din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, avertizand ca Rusia urmareste aceleasi obiective ca regimul nazist.

- Rachete lansate de Rusia au lovit joi orasul ucrainean Nikolaev (Mikolaiv), au anuntat oficiali ucraineni, dupa ce o rezolutie a Adunarii Generale a ONU a calificat drept ‘ilegala’ anexarea de teritorii ucrainene de catre Federatia Rusa, iar aliatii Ucrainei s-au angajat sa-i asigure mai mult ajutor…

- Rusia a lansat luni dimineața asupra Ucrainei 84 de rachete de croaziera și 24 de drone, al caror cost total mediu este cuprins intre 400 și 700 de milioane de dolari, arata o analiza facuta de Forbes. Statul Major General al Fortelor Armate ale Ucrainei a transmis ca rusii au lansat peste 84 de raiduri…

- Mai multe explozii au avut loc luni dimineața in centrul Kievului, la o ora de varf, intr-o zona aglomerata. Sunt morți și raniți, spun serviciile de urgnța ucrainene. Totodata, rușii au lovit din nou, in cursul nopții, orașul ucrainean Zaporojie, dar și Dnipro. Potrivit autoritaților, un atac cu racheta…

- Romania a depus vineri, 16 septembrie, cererea de intervenție la Curtea Europeana a Drepturilor Omului in favoarea Ucrainei, in cauza in care Volodimir Zelenski acuza „incalcarile grave ale drepturilor omului, comise in masa de Federația Rusa”, a transmis Ministerul de Externe. Cererea de intervenție…

- In cursul zilei de marți, aproximativ 12 explozii au fost anunțate in Peninsula Crimeea, in urma carora a fost distrusa o baza aeriana rusa. In urma evenimentelor deloc fericite pentru Rusia, mai multe ziare internaționale au oferit detalii referitoare la originea atacului, citand mai mulți oficiali…