Zelenski: Rusia a cheltuit echivalentul a 2,3 milioane de pensii cu atacul masiv de luni asupra Ucrainei

"In loc sa depaseasca saracia", Rusia a cheltuit numai pentru atacul masiv cu rachete de luni asupra Ucrainei echivalentul a 2,3 milioane de pensii in Federatia Rusa, a declarat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski in discursul sau cotidian, difuzat marti seara, potrivit EFE si Agerpres. "Nu le pasa de costul terorii energetice. Daca ne uitam doar […]