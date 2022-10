Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a respins duminica acuzatiile Moscovei potrivit carora Kievul pregateste provocari folosind o "bomba murdara", asa cum a afirmat ministrul rus al apararii in discutii telefonice cu omologi din NATO, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Razboi in Ucraina, ziua 242. Opt luni de cand a inceput razboiul. Zelenski, a respins duminica acuzatiile Moscovei potrivit carora Kievul pregateste provocari folosind o "bomba murdara", asa cum a afirmat ministrul rus al apararii.

- Președintele rus Vladimir Putin i-a transmis marți șefului agenției nucleare din cadrul ONU, Rafael Grossi, ca este „deschis la dialog” cu privire la centrala nucleara de la Zaporojie, situata in sudul Ucrainei, pe teritoriul controlat de forțele Moscovei, informeaza agenția France Presse, preluata…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat un decret prin care exclude in mod oficial posibilitatea unor negocieri cu omologul sau rus Vladimir Putin, relateaza CNN. Decretul confirma "imposibilitatea de a purta negocieri cu presedintele Federatiei Ruse Vladimir Putin", potrivit site-ului presedintiei…

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat vineri, 16 septembrie, ca Turcia va plati un sfert din importurile sale de gaze naturale din Rusia in ruble, in cadrul unui nou set de acorduri menite sa stimuleze comerțul intre cele doua țari, scrie The Moscow Times citand AFP.Putin a facut acest anunț in…

- Majoritatea statele membre ale ONU au votat pentru ca lui Volodimir Zelenski sa ii fie permis, in mod excepțional, sa se adreseze prin conferința video la adunarea generala de saptamana viitoare, in ciuda obiecțiilor Moscovei.

- Centrala ”este complet oprita” dupa ce agentia a deconectat unitatea de alimentare cu numarul 6 de la retea la ora locala 3.41, se arata intr-un comunicat. ”Se desfasoara pregatiri pentru racirea acesteia si pentru transferul spre o stare rece”, mai mentioneaza comunicatul. Kievul a cerut miercuri locuitorilor…

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a acuzat luni serviciile secrete ale Ucrainei ca au ucis-o pe Darya Dugina, fiica unui ultranaționalist rus, intr-un atac cu mașina-bomba in apropiere de Moscova, pe care președintele Vladimir Putin l-a numit „crud”. Rusia a acuzat luni Ucraina ca a orchestrat…