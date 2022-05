Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a acuzat joi Ucraina ca a revenit asupra unor propuneri facute in timpul rundei de negocieri desfasurate la sfarsitul lunii trecute la Istanbul, ceea ce potrivit Moscovei ar fi un indiciu ca presedintele Volodimir Zelenski este ”controlat” de Washington si de…

- UPDATE 5 Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a anuntat luni ca este in pregatire un decret prezidential vizand restrictionarea accesului pe teritoriul Rusiei pentru cetatenii unor state responsabile de actiuni ”inamicale”, in plin val de sanctiuni contra Moscovei in urma ofensivei sale in Ucraina,…

- O intalnire intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski ar trebui sa aiba loc de indata ce pozitiile celor doua parti asupra unor chestiuni esentiale se apropie, a sustinut luni seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov, citat de Reuters.Vorbind pentru media sarbe,…

- Rusia a insistat miercuri ca este dispusa sa organizeze un summit intre presedintele Vladimir Putin si presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, dar a precizat ca nu trebuie sa fie o „intrevedere de dragul intrevederii”, ci o reuniune care sa duca la incheierea unui acord intre cele doua parti dupa…

- El a mai spus, intr-un interviu pentru televiziunea de stat, ca nu are nicio indoiala ca se va gasi o soluție la criza din Ucraina și ca o noua runda de discuții urmeaza sa inceapa intre oficialii ucraineni și ruși, scrie Reuters.Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat joi ca, in opinia sa,…

- El spune ca este doar in capul politicienilor occidentali - și nu este in capul poporului rus. „Daca se poarta un razboi adevarat impotriva noastra, atunci cei care fac astfel de planuri ar trebui sa se gandeasca la asta. In opinia mea, se fac astfel de planuri”, spune el.In timp ce Serghei Lavrov vorbește…

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a declarat, miercuri, ca Moscova ramane decisa sa obtina demilitarizarea Ucrainei si ca ar trebui sa existe o lista precisa cu arme care sa nu poata fi desfasurate niciodata pe teritoriul ucrainean, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat miercuri ca, daca ar fi sa aiba loc un al treilea razboi mondial, acesta ar implica arme nucleare si ar fi distructiv, a relatat agentia de presa RIA, citata de Reuters, preluata de Agerpres. Seful diplomatiei ruse a mai spus ca Rusia, care a lansat…