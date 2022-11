Stiri pe aceeasi tema

- Un monument de la sfarșitul secolului 19, dedicat lui Aleksandr Pușkin, consider cel mai mare poet rus și fondatorul literaturii ruse moderne, a fost mutat vineri din centrul orașului ucrainean Jitomir. Potrivit primarului Serghei Sukhomlin, pe viitor intenționeaza sa schimbe monumentul pentru prizonieri…

- Atacurile de la inceputul saptamanii asupra orașelor ucrainene au surprins prin amploarea lor și se pune problema daca Putin va putea desfașura și alte operațiuni de același tip. Luni, 10 octombrie, Rusia a lansat 84 de rachete și 24 de drone kamikaze asupra Ucrainei, potrivit cifrelor prezentate…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma, in ultimul mesaj video postat pe retelele de socializare, ca armata ucraineana ”desfasoara o inaintare destul de rapida si puternica in sudul tarii”. ”Armata ucraineana desfasoara o inaintare destul de rapida si puternica in sudul tarii noastre, ca…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a revendicat marti progrese „rapide si puternice” ale armatei sale in sud, anuntand „zeci” de localitati recuperate „in aceasta saptamana” de la rusi in regiunea in cauza si in est, noteaza AFP. Armata ucraineana realizeaza „progrese destul de rapide si puternice…

- Kiev: Consultari ucraineano-romane pe tema refacerii infrastructurii Harta Ucraina. Foto: defence.gov Rusii îsi continua atacurile în Ucraina, în special în sud, unde fortele Moscovei sunt mai consolidate, iar contraofensiva ucraineana spre Herson înainteaza greu.…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a vizitat miercuri Izium din regiunea nord-estica Harkov, la cinci zile dupa ce forțele țarii au recucerit orașul. Președintele Zelenski a participat la o ceremonie in piața principala a orașului. In cadrul acesteia a fost ridicat steagul ucrainean deasupra…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca Rusia este responsabila pentru intreruperile de curent care au afectat zone mari din estul Ucrainei si a acuzat Moscova ca ataca in mod deliberat infrastructura civila, relateaza AFP. „O intrerupere totala a curentului in regiunile Harkov si Donetk,…

