Președintele Joe Biden a declarat luni ca nu va trimite avioane de lupta americane in Ucraina, chiar daca SUA continua sa intensifice asistența militara cu artilerie și tancuri.Intrebat de un reporter daca SUA vor trimite avioane F16 in Ucraina, Joe Biden a raspuns: „Nu”.Ucraina a cerut Occidentului inca de la inceputul razboiului avioane de lupta moderne pentru a proteja spațiul aerian. Insa, cu toate acestea, pana acum, niciunul nu a fost livrat.Președintele Volodimir Zelenski a cerut avioane de lupta pentru a susține efortul Ucrainei in razboi. Iar Biden a spus in mod constant ca avioanele…