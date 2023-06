Stiri pe aceeasi tema

- Explozia barajului din Ucraina a umflat prețurile mondiale la grau și porumbPrețul graului și al porumbului a crescut marți dimineața, dupa ce distrugerea barajului din Ucraina a starnit ingrijorare cu privire la aprovizionarea cu alimente la nivel mondial, anunța Mediafax. CITESTE SI Zelenski…

- Autoritatea de reglementare fiscala din Statele Unite a actionat in instanta compania de criptomonede Coinbase Global, acuzata ca nu s-a inregistrat ca broker, punandu-si astfel investitorii in pericol, scrie Rador.Actiunea survine la o zi dupa ce Comisia de securitate si schimb valutar (SEC) din…

- Ruperea barajului ar putea fi "la o scara ca la Cernobil", afirma un oficial ucrainean, care considera ca afirmațiile rusești sunt "un nonsens", scrie Sky News.Un consilier al vicepremierului ucrainean a declarat ca consecințele ruperii barajului "ar putea fi de o amploare asemanatoare cu cea de…

- Lovitura in plin pentru greii de pe piața de retail alimentar! Apare un rival romanesc pentru coloși precum Lidl, Kaufland, Carrefour sau Mega Image. CITESTE SI Gradina zoologica inundata dupa explozia barajului de la Nova Kakhovka: Numai pasarile ar putea supraviețui 23:28 224 Un nou val de…

- Dana Budeanu ii scoate in fața clasei pe profesorii de matematica: Jumatate dintre ei sunt de nota 5. Intra la ore și le spun elevilor sa transcrie lecția!Dana Budeanu a dat de pamant cu profesorii de matematica. Ea considera ca jumatate dintre ei sunt slab pregatiți și ca nu fac nimic la ore, tocmai…

- Incetarea focului și inghețarea conflictului „nu vor aduce pacea” in Ucraina, i-a transmis marti presedintele Volodimir Zelenski trimisului special al Papei Francisc, cardinalul italian Matteo Zuppi, care se afla intr-o vizita la Kiev.

- Papa Francisc i-a cerut cardinalului italian Matteo Zuppi sa isi asume o misune de pace, care prevede intalniri separate cu președinții Volodimir Zelenski și Vladimir Putin, in incercarea de a pune capat razboiului din Ucraina, a anuntat sambata Vaticanul, informeaza Agerpres.

- Mijloacele de comunicare in masa au dublul rol, acela de a informa si acela de a influenta opinia publica, in egala masura. Astazi, dupa aproape 15 luni de razboi in Ucraina, putem constata ca presa si audiovizualul din Romania au devenit un mijloc de propaganda al Occidentului, nu pentru instalarea…