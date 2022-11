Stiri pe aceeasi tema

- Volodimir Zelenski s-a adresat luni poporului ucrainean, la 8 luni de la invadarea teritoriului de catre rusi, vorbind despre victoria Ucrainei si despre pierderile Kremlinului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Volodimir Zelenski a declarat intr-un interviu acordat postului german ZDF ca Rusia ar avea planuri de a lovi sistemul de transport de gaz, mai intai pe teritoriul sau și apoi pe teritoriul Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Rusia a lansat luni o campanie de bombardamente asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, a declarat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, precizand ca au fost lansate zeci de rachete si atacuri cu drone iraniene, informeaza AFP si Reuters, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai…

- ''Exista intotdeauna riscul ca Rusia sa foloseasca arme nucleare impotriva Ucrainei. Cu toate acestea, trebuie sa ne punem intrebarea cu privire la calitatea acestor arme'', anunta Agentia de presa RBC, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Consilierul șefului Biroului președintelui Ucrainei, Mihailo Podoliak, a declarat, luni, intr-un interviu acordat portalului german Tagesschau, ca țara nu va anunța o mobilizare suplimentara ca raspuns la mobilizarea parțiala din Rusia, anunța rador.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Rusia are agenți in sectorul de aparare al Ucrainei care transmit informații Moscovei și permit Rusiei sa anticipeze mișcarile ucrainene pe campul de lupta, a declarat joi reprezentantul președintelui Volodimir Zelenski in parlamentul ucrainean, citat de Reuters, relateaza Mediafax. Fii la…

- Serviciile secrete americane ajuta la planificarea ofensivei Forțelor Armate ale Ucrainei (AFU) cu informațiile pe care le dețin, inclusiv pe direcția Harkov, scrie cotidianul The New York Times, relateaza Lenta.ru. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Rusia a lansat rachete asupra unei stații de cale ferata din regiunea centrala ucraineana Dnipropetrovsk, a declarat miercuri președintele ucrainean Volodimir Zelenski, in cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite axata pe Ucraina, relateaza Reuters și Mediafax. Fii…