- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat pentru BBC ca progresele din contraofensiva impotriva invaziei ruse au fost mai lente decat s-a dorit, insa a insistat ca acestea sunt suficient de bune atat timp cat trupele ucrainene continua sa inainteze.El a respins aluziile conform carora…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat sambata „actiuni de contraofensiva” ale armatei sale pe front, in timp ce a refuzat sa mentioneze daca este vorba despre marele atac pregatit de luni de zile de statul major de la Kiev, transmite AFP. „In Ucraina au loc actiuni contraofensive si defensive…

- Armata rusa recunoaste marti moartea a 71 de militari rusi in operatiuni menite sa respinga atacuri ucrainene pe tot frontul - in ultimele trei zile -, in contextul in care Rusia anunta extrem de rar pierderi in randul armatei, relateaza AFP, informeaza News.ro.”In total, 71 de militari au fost ucisi,…

- Trupele ucrainene anunța ca au eliberat aproape 5 kilometri patrați in estul Bahmutului. Ar fi prima victorie semnificativa in regiune, din ultimele saptamani. Se dau lupte grele in continuare, dar pierderile rușilor sunt tot mai mari.

- Evgheni Prigojin, numit și „Bucatarul lui Putin”, a declarat joi, 11 mai, ca trupele armate ucrainene au inceput in orasul Bahmut o contraofensiva cu atacuri de pe flancuri si a calificat drept un ”siretilic” afirmatia presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski , care a spus ca armata ucraineana mai…

- Armata ucraineana avanseaza la Bahmut, in special pe flancuri, unde mercenarii gruparii Wagner au fost inlocuiți de soldați ruși. Noile trupe trimise de Moscova au suferit deja doua infrangeri consecutive care s-au soldat cu retrageri și un numar mare de prizonieri. Purtatorul de cuvant al Kremlinului,…

- Razboi in Ucraina, ziua 431. Volodimir Zelenski estimeaza ca armata sa este pregatita sa lanseze mult asteptata contraofensiva pentru a incerca recuperarea teritoriilor ocupate de Rusia, desi inca nu dispune de suficient armament.

