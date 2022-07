”Recolta ucraineana din acest an este in pericol sa fie de doua ori mai mica”, respectiv jumatate din volumul obisnuit, a scris presedintele Volodimir Zelenski in engleza, pe Twitter. ”Obiectivul nostru principal este sa prevenim criza alimentara globala cauzata de invazia rusa. Cerealele gasesc o modalitate alternativa de a fi livrate”, a adaugat el. Ucraina, un furnizor global major de cereale, a avut mari probleme sa-si aduca produsul la cumparatori din cauza blocadei navale rusesti asupra a porturilor ucrainene de la Marea Neagra. Un acord semnat sub conducerea ONU si a Turciei la 22 iulie…