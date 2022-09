Zelenski, rănit uşor, în urma unui accident rutier produs la Kiev – CNN Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a fost ranit usor miercuri, in urma unui accident produs in Kiev, relateaza CNN, care precizeaza ca Zelenski nu a suferit rani grave. Potrivit unui comunicat al secretarului de presa al presedintelui, „o masina a intrat in coliziune cu masina presedintelui Ucrainei si cu vehicule din escorta sa”, potrivit news.ro Medicii care il insoteau pe Zelenski i-au acordat asistenta de urgenta soferului masinii si l-au transferat la o ambulanta, se mai arata in comunicatul citat de CNN. „Presedintele a fost examinat de un medic, nu are rani grave”, se precizeaza in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un autoturism a lovit masina in care se afla presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski.Evenimentul rutier a avut loc pe o strada din Kiev iar presedintele Ucrainei nu a fost grav ranit in accident, conform Agerpres.roLa Kiev, un automobil a intrat in coliziune cu masina presedintelui Ucrainei si cu…

- Volodimir Zelenski a fost implicat intr-un accident rutier miercuri seara. Impactul a avut loc la Kiev, moment in care un automobil s-a ciocnit de mașina in care se afla președintele Ucrainei. Alte doua mașini din coloana oficiala au fost lovite. Ce a anunțat Serghei Nikiforov, purtatorul de cuvant…

- Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a fost ranit usor miercuri, in urma unui accident produs in Kiev, relateaza CNN, care precizeaza ca Zelenski nu a suferit rani grave. Potrivit unui comunicat al secretarului de presa al presedintelui, „o masina a intrat in coliziune cu masina presedintelui Ucrainei…

- Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a fost ranit usor miercuri, in urma unui accident produs in Kiev, relateaza CNN, care precizeaza ca Zelenski nu a suferit rani grave, scrie News.ro. Potrivit unui comunicat al secretarului de presa al presedintelui, „o masina a intrat in coliziune cu masina presedintelui…

- Un automobilist a lovit vehiculul care il transporta prin Kiev pe presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, care nu a fost grav ranit in accident, a declarat purtatorul de cuvant al acestuia miercuri seara, citat de AFP, transmite Agerpres. „La Kiev, un automobil a intrat in coliziune cu masina presedintelui…

- Mașina in care se afla președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost implicata intr-un accident rutier, miercuri, in Kiev. S-a anunțat ca liderul Ucrainei nu a fost grav ranit. Potrivit unui comunicat al secretarului de presa al președintelui, „o mașina a intrat in coliziune cu mașina președintelui…

- Cortegiul președintelui ucrainean a fost implicat intr-un accident rutier noaptea aceasta. Despre aceasta au anunțat autoritațile de la Kiev, transmite stiri. ”La Kiev, o mașina s-a tamponat cu mașina președintelui Ucrainei. Medicii care il insoțesc pe șeful statului au acordat primul ajutor medical…

- UPDATE Victima este o femeie, pieton. Aceasta prezinta traumatism cranio cerebral si traumatism al membrelor superioare si inferioare si a fost transportata la spital.,informeaza medicul Diana Claudia Tatarici, purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta al judetului Constanta. In urma cu cateva…