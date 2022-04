Stiri pe aceeasi tema

- „Lumea democratica trebuie, de asemenea, sa reactioneze la ceea ce fac ocupantii in sudul Ucrainei - in regiunile Herson si Zaporojia. Acolo se construiesc centre de tortura,” a declarat presedintele Zelenski.

- Intr-un clip postat pe canalul sau de Telegram, Ramzan Kadirov, liderul republicii rusești Cecenia, afirma ca, foarte curand, armata rusa și ajutoarele ei cecene vor declanșa o ofensiva serioasa și decisiva in Ucraina. Planul lui Kadirov, despre care se spune ca este omul lui Vladimir Putin, ar fi urmatorul:…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a dat asigurari ca țara sa nu va incalca sanctiunile internationale impuse Federatiei Ruse ca urmare a invaziei in Ucraina. Singura vulnerabilitate este cea legata de gazele naturale. Maia Sandu declara ca Bancile din Republica Moldova respecta toate restrictiile…

- Localitațile din sud-estul Ucrainei au fost din nou ținta atacurilor trupelor rusești, iar guvernul de la Kiev spune ca se pregatește un atac major asupra capitalei. Ieri, toata ziua, au fost lupte intense la periferia Kievului, pe care rușii incearca sa-l incercuiasca. Potrivit oficialilor americani,…

- Vicepremierul Ucrainei, Olha Stefanishyna, acuza Rusia de un “plan terorist”, cu atacuri venite din aer, dar si pe uscat. Ea susține, intr-un interviu acordat BBC, ca dupa o “rezistenta puternica” din partea armatei ucrainene, a avut loc o “operatiune enorma” a Rusiei impotriva civililor, inclusiv spitale,…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, avertizeaza NATO ca Rusia nu va permite Ucrainei sa achizitioneze arme nucleare. Rusia s-ar confrunta cu un „pericol real” daca Kievul ar dobandi arme nucleare, transmite Reuters. Lavrov care anterior declarase ca “suprematia Occidentului a luat sfarsit”,…

- Trupe cecene au intrat in Ucraina sambata, ca sa sprijine invazia rusa, iar Ramzan Kadirov , liderul regiunii ruse Cecenia și un aliat apropiat al președintelui rus Vladimir Putin a declarat: „Vom indeplini ordinele lui Putin in orice circumstanțe”. In ciuda renumelui de luptatori cruzi și sangeroși,…

- Doar o ora și doua minute a durat convorbirea din data de vineri, 12 februarie, dintre președintele american Joe Biden și omologul sau rus, Vladimir Putin. Precum ultimul dialog direct intre Casa Alba și Kremlin, din decembrie anul trecut, rezultatul discuției este unul incert, ramanand legitima intrebarea…