Stiri pe aceeasi tema

- Bombardamentele au continuat vineri in mai multe orașe ucrainene, noi explozii fiind auzite inclusiv in vestul țarii, langa Liov, iar bilanțul victimelor razboiului este in creștere. De la inceputul invaziei ruse in Ucraina, 1.081 de civili au murit, a transmis ONU, iar Procuratura Generala ucraineana…

- In ultimul sau mesaj video, publicat duminica, 27 martie, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, 44 de ani, a cerut SUA și Europei sa furnizeze mai multe avioane, tancuri, sisteme de aparare antiracheta și armament antinava, argumentand ca in joc este securitate a Europei, scriu agenția News.ro…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dat asigurari luni ca tara sa nu va ceda niciodata in fata ultimatumurilor din partea Rusiei, iar orase precum Kiev, Mariupol sau Harkov nu vor accepta ocupatia rusa, transmite Reuters, citata de Agerpres . ”Avem un ultimatum cu puncte in el. ‘Urmati-l si…

- Ziua 20 de razboi a inceput cu explozii puternice in capitala Ucrainei și sunetul sirenelor auzit de locuitorii din Kiev, Odesa, Uman si in regiunea Hmelnitki. Unul dintre consilierii șefului de cabinet al președintelui ucrainean a declarat ca razboiul ar trebui sa se termine cel tarziu la inceputul…

- Statele Unite iau in considerare posibilitatea de a trimite avioane in Polonia daca Varsovia decide sa trimita avioane de lupta in Ucraina, a declarat duminica secretarul de stat american, Antony Blinken, aflat intr-o vizita in Republica Moldova, informeaza Agerpres , care citeaza AFP si DPA. „Acum…

- ”Statele Unite si UE lucreaza impreuna pentru aprovizionarea continua, suficienta si in timp util a UE cu gaze naturale din diverse surse de pe tot globul, pentru a evita socurile de aprovizionare, inclusiv cele care ar putea rezulta dintr-o noua invazie rusa a Ucrainei”, au spus acestia intr-o declaratie…

- Secretarul american de stat Antony Blinken și-a amplificat avertismentul împotriva unei invazii ruse a Ucrainei, spunând ca daca „o singura forța rusa suplimentara” intra în Ucraina „într-un mod agresiv”, va avea ca rezultat un raspuns puternic din partea…

- Presedintele american Joe Biden a discutat la telefon cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski in weekend, la cateva zile dupa ce a discutat cu presedintele rus Vladimir Putin si i-a dat asugurari ca Statele Unite si aliatii lor din NATO "vor reactiona energic" in cazul in care Rusia invadeaza Ucraina,…