Stiri pe aceeasi tema

G7 (principalele tari industrializate din lume) analizeaza o plafonare incepand cu 5 decembrie a pretului la petrolul rusesc transportat pe mare in jurul a 65-70 dolari pe baril, a anuntat miercuri un diplomat din UE, transmite Reuters, conform Agerpres.

Preturile petrolului au scazut vineri cu peste 2 dolari pe baril, inregistrand o a doua scadere saptamanala consecutiva, din cauza ingrijorarii legate de scaderea cererii din China si de posibile cresteri suplimentare ale ratelor dobanzilor in SUA transmite Reuters, citat de news.ro.

Oficialii americani și occidentali finalizeaza planurile de impunere a unui plafon pentru prețurile petrolului rusesc, in contextul in care Banca Mondiala a avertizat ca orice plan va avea nevoie de participarea activa a economiilor de piața emergente pentru a fi eficient, scrie Reuters, conform…

Petrolul și-a revenit joi, dupa ce a scazut cu 1% in ședința precedenta, in condițiile in care ingrijorarile legate de rezervele limitate in perspectiva iernii au eclipsat temerile legate de o recesiune globala, scrie Reuters.

Preturile petrolului au scazut miercuri cu peste 4 dolari, coborand sub nivelurile observate inainte de invadarea Ucrainei de catre Rusia, ca efect al unor date economice negative din China, care au alimentat ingrijorarile investitorilor cu privire la riscurile de recesiune, transmite Reuters.

Prețul petrolului a crescut luni cu peste 2 dolari pe baril, extinzand caștigurile, investitorii fiind atenți la posibilele decizii ale producatorilor OPEC+ de a reduce producția și de a susține prețurile in cadrul unei reuniuni care va avea loc in cursul zilei, scrie Reuters.

Ministrii de Finante din G7 (principalele tari industrializate din lume) intentioneaza sa implementeze o plafonare a preturilor produselor petroliere si a titeiului provenit din Rusia, au confirmat oficialii vineri, intr-o declaratie comuna, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Preturile petrolului au urcat luni cu peste 3 dolari pe baril, extinzand cresterile de saptamana trecuta, potentialele reduceri de productie ale OPEC+ si un conflict din Libia contribuind la compensarea aprecierii dolarului si a perspectivelor negative ale economiei SUA, transmite Reuters.