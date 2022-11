Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut marti liderilor G20, reuniti in Indonezia, sa-si depaseasca divizarile si sa devina „co-creatori ai pacii” pentru a pune capat razboiului „distructiv” dus de Rusia, impotriva careia tarile occidentale incearca sa-si sporeasca presiunea, relateaza…

- "Pot confirma ca (ministrul de externe) Serghei Lavrov va conduce delegatia rusa la G20. Programul presedintelui Putin este inca in curs de elaborare, el ar putea participa virtual", a declarat Iulia Tomskaia, sefa de protocol la ambasada Rusiei in Indonezia.Acest anunt survine dupa cateva luni de incertitudine…

- Președintele american Joe Biden și noul prim-ministru al Marii Britanii, Rishi Sunak, au convenit, in timpul unei conversații telefonice avute marți, sa lucreze impreuna pentru a sprijini Ucraina și pentru a aborda provocarile lansate de China, a transmis Casa Alba, citata de The Guardian . Ei au vorbit…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat vineri Rusia ca intarzie „in mod deliberat” trecerea navelor incarcate cu cereale ucrainene, o aprovizionare vitala pentru multe tari din Africa si Asia, transmite AFP. „Peste 150 de nave asteapta pentru a indeplini obligatiile contractuale de aprovizionare…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski solicita ONU sa adopte un plan in cinci puncte pentru pacea in Ucraina. Peste 1.300 de persoane au fost arestate in Rusia, in contextul mitingurilor declanșate impotriva ordinului de mobilizare militara emis miercuri de Vladimir Putin.

- La funeraliile de stat ale reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, vor asista aproximativ 500 de demnitari din intreaga lume, dar nu au fost trimise invitatii liderilor Rusiei, Belarusului sau Myanmarului, in timp ce Iranul va fi reprezentat doar la nivel de ambasador, au declarat surse de la Palatul…