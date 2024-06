Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri ca lucreaza la un nou plan pentru a pune capat razboiului in Ucraina, in timp ce tara continua in acelasi timp sa se intareasca pe plan militar pentru a putea forta Rusia sa accepte o „pace justa”, informeaza AFP. „Este foarte important pentru…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri ca lucreaza la un nou plan pentru a pune capat razboiului in Ucraina, in timp ce tara continua in acelasi timp sa se intareasca pe plan militar pentru a putea forta Rusia sa accepte o „pace justa”, informeaza AFP, preluata de Agerpres.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a transmis noului șef al serviciului de garda de stat al Ucrainei sa concedieze mai mulți angajați, dupa ce doi dintre ofițerii sai au fost acuzați de complot pentru asasinarea unor inalți oficiali ucraineni, relateaza The Guardian.Serviciul de Securitate…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut din nou acordul aliaților ca Ucraina sa atace in „adancime” in Rusia. „Avem nevoie de capacitati suplimentare cu raza lunga de actiune”, afirma Volodimir Zelenski.

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, si-a exprimat speranta, sambata, de a se ajunge la o „pace justa cat mai repede posibil”, la inceputul primului summit pentru pace in Ucraina care se desfasoara in Elvetia, fara participarea Rusiei.

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat vineri ca aproximativ 700.000 de militari rusi participa in prezent la ofensiva din Ucraina. ”Avem aproape 700.000 barbati in zona operatiunii militare speciale”, a declarat Putin intr-o intalnire televizata cu soldati decorati pentru faptele lor de arme, folosind…

- Sistemele de aparare antiaeriana ruse au distrus patru rachete ATACMS cu raza lunga de actiune, furnizate de SUA Kievului si care au fost lansate de fortele ucrainene asupra peninsulei Crimeea (aflata sub ocupatie rusa – n.r.), a anuntat sambata dimineata Ministerul Apararii rus, informeaza dpa. Amploarea…

- Generalul american in rezerva Wesley Clark, fost comandant al forțelor aliate din Europa, apreciaza ca razboiul din Ucraina este un test de rezistența in condițiile in care cele doua parți implicate in lupte nu sunt dispuse sa faca vreun compromis și crede ca anul 2025 „poate fi decisiv”, relateaza…