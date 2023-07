Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 505. Joe Biden și Volodimir Zelenski au discutat despre aranjamentele bilaterale de securitate pentru Ucraina. Potrivit unui general american, Kievul ar putea primi de la SUA rachete cu raza lunga de acțiune ATACM.

- Generalul Valeri Zalujnii era considerat inițial un actor figurant, care nu va putea impiedica victoria zdrobitoare a Rusiei in Ucraina, dar in mai bine de un an de razboi, a reușit sa protejeze Kievul și sa elibereze o parte a teritoriilor ocupate, caștigand aprecieri in țara și peste hotare, scrie…

- Rachete rusești au lovit doua instalații industriale din orașul ucrainean Kryvyi Rih, joi dimineața, a anunțat primarul orașului Oleksandr Vilkul, un atac cu drone fiind raportat și in Odesa, transmite Reuters. Primarul susține ca trei rachete au lovit doua intreprinderi „care nu au nicio legatura cu…

- Autoritatile ucrainene au anuntat, miercuri dimineața, ca cel putin trei persoane au fost ucise si alte 13 ranite intr-un atac cu rachete rusesti, lansat in cursul noptii asupra orasului portuar Odesa, relateaza BBC. Rachetele au vizat un depozit, un centru de afaceri si magazine. Comandamentul de Sud…

- Volodimir Zelenski a luat decizia indrazneața de a merge personal in Japonia pentru a participa la summitul G7, care va avea loc la Hiroshima, acolo unde va fi prezent printre alți lideri occidental și președintele american Joe Biden. Printre principalele subiecte abordate vor fi cele legate de gasirea…

- Atacurile rusesti cu rachete din timpul noptii de duminica spre luni asupra orasului Pavlohrad din estul Ucrainei au ucis doua persoane si au ranit alte 40, a declarat luni presedintele Volodimir Zelenski, informeaza Reuters.

- Un camiona KamAZ a lovit violent șase mașini la un semafor de pe autostrada Kiev, in orașul Naro-Fominsk, de langa Moscova, și o familie intreaga a murit intr-o mașina facuta scrum dupa impact, scrie cotidianul rus Komsomolskaia Pravda.Accidentul a avut loc pe 29 aprilie la ora 1:25, cand șoferul camionului…

- Atacurile rusesti nocturne in Ucraina „apropie” Moscova „de esec si de pedeapsa”, a declarat vineri presedintele Volodimir Zelenski, solicitand „o riposta” din partea lumii, relateaza AFP, potrivit Agerpres.