Presedinta Parlamentului European (PE) Roberta Metsola a promis luni un ansamblu de reforme in lupta impotriva "coruptiei" si "amestecurilor externe" in institutie, zguduita de Qatargate, un scandal de coruptie implicand Qatarul, relateaza AFP, relateaza agenția de presa News.ro.

Soția deputatului Dumitru Focșa anunța ca ar vrea sa iși retraga plangerea dupa excluderea soțului ei din AUR, ca urmare a acuzațiilor de agresiune fizica.

Elon Musk a declarat joi ca Twitter va acorda o „amnistie generala" conturilor suspendate incepand de saptamana viitoare, dupa ce a efectuat un sondaj privind daca sa faca acest lucru pentru utilizatorii care nu au incalcat legea sau s-au implicat in spam flagrant.

Politistii din Ilfov anunta, luni, ca au extins cercetarile in dosarul in care exista suspiciuni privind fraudarea probei teoretice a examenului auto, astfel ca numarul suspectilor sau al inculpatilor a ajuns la 90, anunța News.ro.

Elon Musk, noul proprietar al Twitter, anunta ca platforma va permite in curand atasare unor texte mai lungi și a precizat ca va da detalii in urmatoarele doua saptamani.

Reținerea fostului deputat democrat, Vladimir Andronachi, reprezinta un pas important in dosarul "frauda bancara", iar ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, declara ca Andronachi este "prima randunica serioasa și lucrurile vor merge tot așa mai departe".

Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat miercuri ca va veni cu o propunere la MApN „cat de curand". Totodata, el a subliniat ca in prezent nu este nicio problema la minister, premierul asigurandu-i interimatul.

Motorola Razr va fi lansat, in curand, in Europa, anunta Motorola, care nu ofera, insa, o data concreta a disponibilitatii acestuia.