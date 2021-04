Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca el considera ca Vaticanul ar fi locul potrivit pentru desfasurarea convorbirilor directe cu omologul sau rus Vladimir Putin, relateaza dpa potrivit Agerpres. Intrebat de jurnalistul ziarului italian La Repubblica daca Roma sau Vaticanul…

- Liderul rus, Vladimir Putin, a declarat joi ca Rusia este pregatita sa-l primeasca pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru convorbiri la Moscova, oricand va dori acesta, informeaza Reuters si AFP. Intrebat despre o propunere a lui Zelenski de a se intalni in Donbas, Putin a raspuns…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a propus marti omologului sau rus Vladimir Putin sa se intalneasca in Donbas pentru a discuta despre incheierea conflictului armat in aceasta regiune din estul Ucrainei si calmarea tensiunilor intre Kiev si Moscova, informeaza Reuters.

