- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat ca i s-a transmis, dupa ultima runda de negocieri cu Rusia, ca pozitiile suna ”mai realist”, dar este nevoie de timp pentru ca deciziile sa fie in interesul Ucrainei, transmite News.ro. ”Dupa cum mi s-a spus, pozitiile din negocieri suna acum mai realist.…

- Activista și artista Elena Osipova a participat miercuri, 2 martie, la protestele organizate in Rusia impotriva razboiului declanșat de președintele rus Vladimir Putin in Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Numarul soldaților ruși uciși de forțele ucrainene a ajuns la aproape 9.000 doar intr-o saptamana de la inceputul invaziei, transmite președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. "Armata noastra face totul pentru a distruge inamicul o data pentru totdeauna. Aproape 9.000 de ruși au fost uciși intr-o…

- Opozanta rusa Marina Litvinovici a cerut public rușilor sa iasa in strada pentru a protesta impotriva razboiului, dupa ce forțele militare ale Rusiei au atacat joi dimineața Ucraina cu rachete și tancuri. La scurt timp, activista a declarat pentru Reuters ca fost reținuta joi de poliție.„Am fost reținut…

- Armata ucraineana anunta joi ca a ucis aproxmativ 50 de ”ocupanti rusi” in regiunea Lugansk (est), dupa ce Rusia a lansat un atac in Ucraina, relateaza AFP. ”Aproape 50 de ocupanti rusi au fost lichidati in apropiere de localitatea Sciastia”, in estul Ucrainei, anunta intr-un comunicat Statul Major…

- Președintele SUA, Joe Biden, reacționeaza la declarația lui Vladimir Putin, care a autoritzat operațiuni militare de amploare in Ucraina. Joe Biden susține ca toți vor fi solidari cu Ucraina și arata ca Vladimir Putin este singurul responsabil pentru victimele acestui razboi. Fii la curent…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marti ca are in vedere ruperea relatiilor diplomatice cu Rusia, acuzand-o ca pregateste continuarea 'agresiunii militare impotriva Ucrainei', dupa ce omologul sau rus Vladimir Putin a recunoscut luni autoproclamatele republici proruse Donetk si…