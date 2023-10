Zelenski, pregătiri pentru a face faţă loviturilor ruseşti care vor lovi infrastructura energetică Volodimir Zelenski le-a vorbit ucrainenilor, duminica seara, despre pregatirile pentru a face fata loviturilor rusesti care vor lovi infrastructura critica pe masura ce vine frigul. El a anuntat ca vor fi puse in aplicare masuri care nu au mai fost folosite pana acum. In acelasi timp, este esential ca fiecare, la nivel de autoritate locala si companie, sa-si faca treaba, la fel ca pe campul de lupta, pentru a proteja Ucraina de teroarea rusa, a aratat seful statului, potrivit news.ro. In discursul sau video nocturn, presedintele a anuntat ca deja au fost atacuri rusesti in Herson si Donetk care… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conform celei mai recente analize a Institutului pentru Studiul Razboiului (ISW), forțele rusești au inregistrat eșecuri notabile in incercarea de a captura orașul Avdiivka, aflat pe linia frontului din regiunea Donețk. Forțele ucrainene din zona au reușit sa respinga atacurile rusești și au utilizat…

- Generalul rus Serghei Surovikin a fost numit presedinte al Comisiei de Coordonare pentru Afaceri de Aparare Aeriana din Comunitatea Statelor Independente.Surovikin, demis din functia de sef al Fortelor Aerospatiale Ruse dupa rebeliunea armata a Grupului Wagner, a fost numit presedinte al Comisiei de…

- Moscova a anuntat duminica seara victoria partidului presedintelui Vladimir Putin in alegerile organizate si in teritoriile anexate din Ucraina, cu peste 70% din voturi, scrutine considerate ilegale de Kiev si aliatii sai, relateaza AFP, potrivit observatornews.ro .

- Atacurile Rusiei impotriva Ucrainei au ucis 19 persoane și au ranit 48 in ultimele 24 de ore, distrugand case și infrastructura civila, au raportat autoritațile regionale.Un total de 10 regiuni ucrainene au fost vizate - Dnipropetrovsk, Sumi, Lugansk, Mykolaiv, Cernihiv, Zaporizhzhia, Donețk, Herson,…

- Un obiect de infrastructura energetica și o intreprindere privata au fost avariate in urma loviturilor cu rachete in regiunea Dnepropetrovsk și in Zaporojie, controlate de Kiev. Rusia precizeaza ca lovește doar instalații militare Infrastructura energetica din Krivoi Rog, in Ucraina, a fost avariata…

- Suntem in ziua 540 a razboiului pe scara larga declanșat de Rusia in Ucraina. Armata ucraineana a transmis ca a inregistrat succese pe frontul din sud-estul tarii, insa spune ca actuala sa contraofensiva progreseaza mai lent decat si-ar fi dorit din cauza campurilor vaste care au fost minate de rusi…

- Avand in vedere razboiul de agresiune al Federației Ruse impotriva Ucrainei in plina desfașurare și creșterea dramatica in intensitate a ostilitaților in regiunile din sudul și estul țarii, Ministerul Afacerilor Externe și al Integrarii Europene reitereaza apelul catre cetațenii Republicii Moldova de…

- Agențiile de turism ruse au facut, marți, un apel la turiști sa nu renunțe la calatoriile planificate in aceasta vara in Crimeea, dupa ce podul care leaga peninsula de Rusia peste stramtoarea Kerci a fost atacat cu drone, informeaza CNN.„Avem anulari pentru sfarșitul lunii iulie și august. Anularile…