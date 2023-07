Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a insistat marti, intr-un discurs rostit in orasul lituanian Vilnius, ca Ucraina ar trebui sa devina membra a NATO, desi liderii statelor aliate au amanat o decizie in acest sens. „NATO ar oferi Ucrainei securitate, iar Ucraina ar face Alianta mai puternica”,…

- In cursul vizitei in Bulgaria, Volodimir Zelenski a transmis autoritaților acestei țari balcanice lista de arme de care are nevoie Ucraina, transmite publicația Novinite, citandu-l pe ministrul bulgar al apararii, Todor Tagarev, noteaza RIA, potrivit Rador.Cand ministrul a fost intrebat daca Zelenski…

- Volodimir Zelenski a salutat, in discursul sau catre natiune de joi seara, doua decizii importante in plan diplomatic obtinute de Ucraina - o rezolutie a Parlamentului European favorabila aspiratiilor euro-atlantice ale Kievului si un proiect de lege in Congresul Statelor Unite care permite transferul…

- Presedintele american Joe Biden a afirmat, duminica, ca legaturile dintre SUA si China ar urma sa cunoasca „un dezghet foarte curand”, dupa ce Washingtonul a doborat in acest an un presupus balon chinezesc de spionaj, relateaza AFP. Balonul „a fost doborat si totul s-a schimbat in termeni de dialog.…

- Presedintele ucrainean, Volodomir Zelenski, a declarat sambata la Roma ca rezultatele iminentei contraofensive pentru recucerirea teritoriilor invadate de Rusia se vor vedea in curand, insa nu a dorit sa dea detalii despre operatiune pentru ca acest lucru "nu ar ajuta Ucraina", transmite EFE.

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a transmis din nou duminica omologului sau Volodimir Zelenski angajamentul sau de a asigura „tot ajutorul necesar Ucrainei pentru a-si restabili suveranitatea si integritatea teritoriala”, a anuntat Palatul Elysee , citat de AFP. In cadrul unei convorbiri telefonice,…