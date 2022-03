Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat ca i s-a transmis, dupa ultima runda de negocieri cu Rusia, ca pozitiile suna ”mai realist”, dar este nevoie de timp pentru ca deciziile sa fie in interesul Ucrainei. ”Dupa cum mi s-a spus, pozitiile din negocieri suna acum mai realist. Cu toate acestea, este nevoie de timp pentru ca deciziile sa fie in interesul Ucrainei”, a afirmat, in noaptea de marti spre miercuri, Zelenski, intr-un nou mesaj video postat pe Facebook, citat de Euromaidan Press. Presedintele ucrainean a precizat ca armata lupta cu indarjire pentru a obtine timp. ”Armata noastra…