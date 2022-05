Stiri pe aceeasi tema

- Volodimir Zelenski spune ca discuțiile pe care Emmanuel Macron le poarta cu dictatorul rus sunt „in zadar” și a apreciat ca „nu este corect” ca președintele Franței sa fie pregatit „sa faca concesii diplomatice Rusiei”. Reacția lui Zelenski vine dupa ce Macron a spus, la inceputul saptamanii, ca pentru…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia ca incearca sa organizeze un fals referendum pentru independenta in regiunile sudice Herson si Zaporojie pe care le ocupa, informeaza vineri AFP. Intr-un mesaj video difuzat joi seara, presedintele Zelenski le-a cerut locuitorilor din zonele ocupate…

- "Pana in prezent, OMS a verificat 103 atacuri asupra serviciilor de sanatate, cu 73 de persoane ucise si 51 ranite, printre care lucratori din domeniul sanatatii si pacienti", a declarat seful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, intr-o conferinta de presa, calificand acest bilant ca fiind "sumbru".Dintre…

- "Nu pot tolera nicio indecizie dupa tot ce ni s-a intamplat", a declarat Zelenski in discursul sau rostit in format de videoconferinta in fata parlamentarilor irlandezi, relateaza EFE, prelaut de Agerpres."In timp ce lumea intreaga este la curent cu crimele comise impotriva poporului nostru, trebuie…

- Consiliul National de Securitate si Aparare al Ucrainei (echivalentul a CSAT din Romania) a interzis activitatea partidelor politice pro-ruse in perioada in care legea martiala este in vigoare. Volodimir Zelenski a anuntat decizia, intr-un mesaj video, sambata seara, potrivit Reuters. Președintele ucrainean…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis luni noaptea un nou mesaj in care sfideaza invazia rusa, chiar de la fereastra biroului prezidențial din centrul Kievului. Propaganda rusa anunțase luni ca Zelenski se ascunde intr-un buncar din Capitala și nu iese de acolo. Președintele s-a filmat…

- Peste 400 de mercenari ruși opereaza la Kiev cu ordine de la Kremlin sa-l asasineze pe președintele Zelenski și guvernul sau și sa pregateasca terenul pentru ca Moscova sa preia controlul, scrie The Times . Grupul Wagner, o miliție privata condusa de unul dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune ca este pregatit pentru negocieri cu Rusia, dar nu pe teritoriul Belarus. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins duminica o propunere a Rusiei pentru negocieri in Belarus, declarand ca Minsk este complice la invazia rusa din Ucraina. Zelinsky…