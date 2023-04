Zelenski, planuri pentru iarna viitoare: decizii pentru refacerea sectorului energetic - VIDEO

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat ca deja se fac pregatiri in sectorul energetic in vederea urmatorului sezon de iarna, el mentionand ca in regiunea Jitomir au fost luate decizii pentru a reface acest sector, dupa atacurile rusesti, scrie news.ro.

Zelenski a afirmat ca s-a intors la Kiev dupa o vizita de lucru la Jitomir.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE

Exclusivitați și…