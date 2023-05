Zelenski, pe când o contraofensivă anticorupție? Ucraina ar fi bine sa lanseze o contraofensiva separata de cea impotriva trupelor rusești, pentru a invinge dușmani mai perfizi: oligarhii și marea corupție. Puțin probabil sa o ajute Occidentul. Un grup restrans de oameni de afaceri, mulți dintre ei devenind fabulos de bogați prin manipularea procesului de privatizare a unor companii de stat, și-a […] The post Zelenski, pe cand o contraofensiva anticorupție? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

