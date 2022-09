Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda razboiului, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, se pare ca nu și-a pierdut una din pasiunile sale din totdeauna: selfi-ul. The post Galerie foto. Zelenski pasionat de selfi-uri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Ucraina a recucerit aproximativ 3.000 de kilometri de teritoriu in timpul contraofensivei din septembrie, a anuntat comandantul armatei ucrainene, spunand ca trupele sale au ajuns la 50 de kilometri de granița cu Rusia in regiunea Harkov. Presedintele Volodimir Zelenski a spus ca armata rusa face o…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, joi seara, de la 17.30, la consultari gazduite de presedintele Statelor Unite ale Americii Joseph R. Biden, informeaza Administratia Prezidentiala. Consultarile se desfasoara in format de videoconferinta. Tema discutiei este sprijinul pentru Ucraina in fata invaziei…

- Comisia Europeana a dezvaluit, marti, propunerile menite sa inaspreasca conditiile de acordare a vizelor pentru cetatenii rusi si de nerecunoastere a pasapoartelor rusesti emise in zonele ocupate ale Ucrainei, relateaza AFP. Aceste masuri au facut obiectul unui acord politic al ministrilor de Externe…

- Ucraina vrea sa devina direct membru al NATO, si nu prin planul de aderare format inainte ca trupele ruse sa invadeze tara in februarie. Viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana și Euro-Atlantica al Ucrainei, Olga Stefanishyna, a transmis faptul ca potențiala decizie a NATO cu privire la planul…

- Un agent FSB care acționa sub pseudonimul „Profesorul” a fost reținut la Odesa. Anunțul a fost facut de serviciul de presa al Parchetului Regional Odesa. Potrivit sursei citate, dupa 24 februarie, barbatul a fost recrutat de reprezentanții FSB și ar fi contribuit la desfașurarea unor activitați subversive…

- Noi sancțiuni asupra marfurilor care tranziteaza Lituania intre Rusia și exclava sa Kaliningrad de pe coasta Baltica intra in vigoare pe 10 iulie, ora 23:59, starnind temeri cu privire la amenințari reinnoite din partea Moscovei.Bauturile alcoolice, precum vodka sau ginul, sunt pe lista bunurilor sancționate…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, va invita saptamana aceasta cele 27 de tari membre ale UE sa acorde Ucrainei si Republicii Moldova statutul de candidat pentru aderarea la Uniunea Europeana, relateaza AFP. Propunerea, in conformitate cu recomandarea Comisiei Europene, va fi prezentata…