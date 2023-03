Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina marcheaza vineri un an de la eliberarea orasului Bucea de sub ocupatia rusa, prilej cu care presedintele Volodimir Zelenski a declarat ca ucrainenii nu-i vor ierta niciodata pe cei care au comis atrocitatile in acest oras din regiunea Kiev.

- "Veti vedea Leopardul intr-un contraatac, prin decizia Statului Major al nostru. Este deja planificat in mai multe directii. Depinde ce moment este cel mai potrivit, cum vor decide. De asemenea, totul depinde de conditiile meteo. In primavara, pamantul nostru este foarte umed. Putem folosi doar echipamente…

- 17 țari din Uniunea Europeana, intre care și Romania, au convenit sa cumpere in comun muniții de artilerie in valoare de doua miliarde de euro, pe care sa le ofere Ucrainei. Cele 17 state membre, plus Norvegia, vor da Ucrainei un milion de obuze de artilerie in urmatoarele 12 luni.

- Peste 400 de persoane si companii, majoritatea ruse, au fost sanctionate ca urmare a invaziei din Ucraina, dar și aliații sai, iranieni și sirieni, care ajuta Moscova. Anunțul a fost facut de Volodimir Zelenski in discursul adresat națiunii.

Șeful echipei de securitate a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a devenit o celebritate pe internet. Milioane de oameni au urmarit și distribuit videoclipuri cu el in acțiune. Maksim Donets, barbatul care apare mereu in…

- Maksim Doneț, șeful echipei de securitate a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a devenit peste noapte o celebritate pe Tik Tok, unde milioane de utilizatori urmaresc videoclipuri cu el in acțiune.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat din nou Comitetul International Olimpic pentru faptul ca analizeaza optiunile pentru revenirea sportivilor rusi in competitiile internationale, scrie news.ro.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, duminica, intr-un nou discurs, ca bilantul deceselor dupa atacul rusilor asupra unei cladiri din Dnepr a ajuns la 30, scrie agenția de presa NEWS.RO.