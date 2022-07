Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a apreciat ca ONU este responsabila de respectarea acordului privind exportul de cereale incheiat la Istanbul. „Toata lumea intelege ca Rusia s-ar putea angaja in provocari, incercari de a discredita eforturile ucrainene si internationale. Dar avem incredere…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a apreciat in mesajul de vineri noapte ca ONU este responsabila de respectarea acordului privind exportul de cereale ucrainene incheiat la Istanbul, relateaza AFP.

- Ucraina si Rusia au semnat vineri, la Istanbul, doua acorduri separate cu Turcia si ONU privind exportul de cereale si de produse agricole prin Marea Neagra, relateaza agentiile internationale de presa. Kievul a refuzat sa semneze direct textul cu Moscova, care s-a angajat la un acord identic cu Ankara…

- Președintele rus, Vladimir Putin, și omologul sau turc, Tayyip Erdogan, s-au intalnit la Teheran pentru a discuta despre exportul de cereale ucrainene. Președintele rus a susținut ca s-au facut progrese. Pe front, armata rusa continua sa loveasca in estul și sudul țarii.

- Wall Street Journal, citind surse, a dezvaluit detaliile acordului pentru exportul de cereale ucrainene. Se remarca faptul ca parțile de la Istanbul au convenit cu privire la deminarea parțiala și la incetarea focului. Publicația scrie ca acordul prevede posibilitatea exportului de cereale din trei…

- Delegațiile militare ale Rusiei, Ucrainei și Turciei, cu participarea oficialilor ONU, vor discuta soluția la problema exportului de cereale ucrainene, intilnirea urmind sa aiba loc la Istanbul pe 13 iulie. Acest lucru a fost declarat de ministrul turc al Apararii, Hulusi Akar, a informat Anadolu. „Miine…

- Razboi in Ucraina, ziua 135. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a efectuat vineri o vizita trupelor ucrainene aflate pe pozitiile inaintate ale frontului in regiunea Dnipropetrovsk, in timp ce bombele rusesti continuau sa cada asupra a zeci de loca

- Președintele turc Tayyip Erdogan intenționeaza sa continue convorbirile telefonice cu omologul sau rus Vladimir Putin, pentru a media conflictul dintre Rusia și Ucraina. „Saptamana aceasta planuiesc sa negociez cu domnul Putin”, a declarat Erdogan, potrivit agenției ruse de știri Ria Novosti . Președintele…