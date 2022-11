Zelenski numără rachetele trase de ruși De la inceputul razboiului impotriva Ucrainei, Rusia a tras pana in prezent aproximativ 4.700 de rachete asupra unor tinte din tara vecina, potrivit presedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, citat de dpa. "Sute de orase ale noastre au fost practic arse, mii de oameni au fost ucisi, sute de mii au fost deportati in Rusia", a declarat Volodimir Zelenski duminica intr-un mesaj video catre Conferinta sefilor de stat si de guvern din statele francofone (summitul Francofoniei), organizata la Djerba (Tunisia), informeaz[ Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

