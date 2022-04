Stiri pe aceeasi tema

- Corespondentul in Ucraina al emisiunii 60 Minutes de la CBS, Scott Pelley, i-a luat un interviu preeșdintelui ucrainean Volodimir Zelenski pe holurile intunecate ale centrului sau de comanda din capitala Ucrainei, Kiev. O adevarata fortareața, cu trupe, mitraliere, mine, explozibili.

- Corespondentul 60 Minutes, Scott Pelley, l-a intervievat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski in interiorul unei cladiri guvernamentale din Kiev. Este, se pare, locul care ii servește drept adapost in aceste vremuri dificile din Ucraina.

- Corespondentul in Ucraina al CBS i-a luat un interviu lui Volodimir Zelenski imediat dupa intoarcerea lui din Bucha, orașul de la periferia Kievului unde armata ucraineana a descoperit gropi comune și strazi acoperite cu trupurile civililor uciși, dupa retragerea soldaților ruși. Interviul e programat…

- Președintele ucrainean se va adresa marți Organizației Națiunilor Unite, in cadrul unei reuniuni de urgența a Consiliului de Securitate. In discursul pe care l-a ținut in cursul nopții, Volodimir Zelenski a promis ca toate crimele de razboi comise de forțele ruse impotriva civililor din orașele Ucrainei…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, s-a adresat online, miercuri, Congresului Statelor Unite. El a facut apel din nou la instituirea unei zone de restrictie aeriana deasupra Ucrainei și a prezentat un material video cu distrugerile provocate de fortele rusesti in Ucraina. Președintele ucrainean…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut, din nou, ca NATO sa implementeze o zona de excludere aeriana deasupra Ucrainei. „Daca nu ne inchideți cerul”, a spus el, „este doar o chestiune de timp pana cand rachetele rusești vor cadea pe teritoriul vostru, pe teritoriul NATO și in casele cetațenilor…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski denunta marti, intr-o inregistrare video, "promisiuni" pe care Occidentul le-a facut Ucrainei de a o apara de atacuri ruse si pe care nu le-a respectat. "Au trecut 13 zile de cand auzim numai promisiuni. 13 zile in care ni se spune ca vom fi ajutati in spatiul…

- Am avut mai multa unitate decat in ultimii 30 de ani, a spus, miercuri, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, in ultimul sau mesaj transmis națiunii. Dupa bombardarea turnului Babyn Yar el a spus ca evreii au fost uciși de naziști „a doua oara”. „Multa sanatate, țara unita! A nu a spus din greșeala…