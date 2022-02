Stiri pe aceeasi tema

- Asta in timp ce un responsabil militar american constata ca ofensiva rusa isi pierde din impulsul initial, dupa ce trupele ruse s-au lovit de o rezistenta mai puternica decat se asteptau, relateaza agentiile DPA, EFE si Reuters.Conform purtatorului de cuvant al Kremlinului Dmitri Peskov, Moscova a propus…

- Apararea antiaeriana a Kievului a doborat vineri dimineata un avion rusesc, care a cazut langa un imobil de locuinte din oras, a indicat consilierul ministrului de interne ucrainean Anton Gherascenko. "Avionul inamic a fost doborat de antiaeriana ucraineana si a cazut langa un imobil situat pe strada…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a scris intr-o postare pe Twitter ca fortele ruse incearca sa preia controlul asupra centralei nucleare de la Cernobil, potrivit CNN. „Fortele de ocupatie ruse incearca sa preia controlul asupra Cernobilului - centrala nucleara. Aparatorii nostri isi sacrifica…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a susținut un discurs in limba rusa, dupa miezul nopții, in care a facut un apel la pace, aratand ca de pe urma unui razboi vor avea de suferit și ucrainenii, dar și rușii. El a spus ca, in caz de atac, Ucraina este gata sa se apere.

- Ziua de sambata a fost dominata de Conferința de la Munchen, unde liderii țarilor occidentale au anunțat ca Rusia este pe punctul de a invada Ucraina. Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat, sambata, la Vilnius (Lituania) ca este evident ca Rusia a luat o decizie și ca se așeaza catre…

- Cateva mii de ucraineni s-au adunat sambata la Kiev pentru a-și arata unitatea, pe fondul temerilor legate de o invazie rusa, in timp ce liderul ucrainean le-a spus oamenilor sa nu intre in panica și a ripostat la ceea ce el a spus ca este o abundența de previziuni sumbre despre razboi din media. Reuters…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi ca a discutat cu omologul sau francez Emmanuel Macron despre "accelerarea procesului de pace" in tara sa, pe fondul temerilor privind o ofensiva rusa, informeaza AFP. "Continuarea dialogului cu @EmmanuelMacron privind lupta impotriva…

- Președintele SUA Joe Biden a dat asigurari joi ca orice intrare a trupelor ruse pe teritoriul Ucrainei ar fi considerata o „invazie”, dupa ce a provocat indignarea Kievului evocând miercuri posibilitatea unei „incursiuni minore” a Rusiei în Ucraina.Afirmând…