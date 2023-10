Stiri pe aceeasi tema

- Activele suverane ruse blocate de națiunile din Occident ar trebui folosite pentru redresarea post-conflict a Ucrainei, a declarat miercuri Penny Pritzker, emisarul președintelui SUA, Joseph Biden, pentru reconstrucția Ucrainei, susținand o cerința centrala formulata de Administrația de la Kiev. Penny…

- ”Ma bucur ca Ucraina a inceput sa discute cu noi si nu peste noi cu Uniunea Europeana (UE) sau in mod individual cu diverse tari in afara de noi, pentru ca ar fi ridicol”, a declarat vineri presei ministrul polonez al Agriculturii, potrivit postului polonez TVN24, afiliat CNN. Presedintele polonez Andrzej…

- Volodimir Zelenski si Serghei Lavrov s-au angajat miercuri intr-un schimb de replici de la distanta cu privire la dreptul de veto al Rusiei in Consiliul de Securitate al ONU, care, potrivit președintelui Ucrainei, „blocheaza” orice reglementare a razboiului din țara sa.

- Alocarea de fonduri pentru apararea europeana ar fi mai eficienta daca Uniunea Europeana ar crea o structura permanenta care sa permita creșterea gradului de indatorare și colectarea de fonduri comune pentru susținerea investițiilor, afirma Fabio Panetta, membru in Consiliul guvernatorilor Bancii Centrale…

- Comunicat de la Biroul de presa al PE In cadrul dezbaterii anuale privind starea Uniunii Europene, deputații au dezbatut cu președinta von der Leyen despre activitatea Comisiei și planurile sale pana la alegerile din 2024. In deschiderea dezbaterii, președinta PE, Roberta Metsola, a declarat: „In prezent,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca Romania va continua sa sprijine „multidimensional si cuprinzator” Ucraina, atat timp cat va fi necesar, si sa fie alaturi de Republica Moldova, grav afectata de razboi, prin asistenta financiara, expertiza si sprijin politic, informeaza AGERPRES . „Vom…

- Peste 200 de centre de inrolare militara au fost perchezitionate in Ucraina pentru a eradica un sistem de coruptie ce permite celor chemati in armata sa scape de aceasta, a anuntat marti Parchetul, in plina contraofensiva ucraineana, informeaza AFP. „Fortele de ordine au descoperit sisteme de coruptie…

- Europarlamentarul Victor Negrescu solicita in plenul Parlamentului European sprijin pentru modernizarea fabricilor de armament din Cugir in contextul Summitului NATO de la Vilnius și al deciziei Uniunii Europene de a dezvolta industria de aparare. „Romania poate fi un hub pentru NATO, mai ales pe zona…