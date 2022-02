Zelenski: Noaptea asta va fi mult mai grea

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis un nou mesaj catre ucraineni, in noaptea de vineri spre simbata. El a spus ca in cursul nopții vor avea loc noi atacuri. „Trebuie sa rezistam”, a fost mesajul lui, noteaza Digi 24. „Noaptea asta va fi mult mai grea. Noaptea vor face asaltul, nu trebuie sa dam capitala! Trebuie sa rezistam in aceasta noapte! Trebuie sa rezistam pe toate frontu