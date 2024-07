Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 06:45 - Președintele Ucrainei a cerut aprobarea pentru utilizarea rachetelor cu raza lunga de acțiune, menționand presiunea tot mai crescuta resimțita de armata sa. Dupa discuțiile de la summit, Zelenski spera sa primeasca sprijinul promis din partea anumitor state. In urma negocierilor de la…

- Prim-adjunctul purtatorului de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, Vedant Patel, a facut o declaratie referitoare la Ucraina, dupa ce premierul ungar, Viktor Orban, a propus, marti, la Kiev, o incetare a focului - scrie ziarul Korespondent, relateaza Rador Radio Romania.

- Vești proaste pentru Zelenski. Lidera extremei drepte franceze, Marine Le Pen, avertizeaza ca, daca formatiunea sa va castiga alegerile legislative anticipate si va forma noul guvern, presedintele Emmanuel Macron nu va avea mana libera in politica externa si de aparare a tarii si nu va putea trimite…

- Consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak a respins propunerea consilierilor fostului președinte american Donald Trump de a ingheța conflictul ucrainean de-a lungul liniei frontului. Orice plan de incheiere a razboiului cu Rusia ar trebui sa se bazeze pe dreptul internațional, iar pacea ar…

- Fortele de securitate ucrainene au impiedicat 100 de barbati apti pentru mobilizare sa plece ilegal din tara, in regiunea Odesa, in apropierea granitei cu Romania si Republica Moldova, relateaza marti agentiile DPA si EFE, relateaza Agerpres.SBU Ukrainy wraz ze straza graniczna utworzyli kanal na…

- Zelenski: Rusia nu e pregatita pentru o pace justa Odobescu: Romania susține formula de pace a presedintelui ucrainean Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Declaratia finala a summitului din Elvetia privind pacea in Ucraina a fost aprobata de doar 80 din cele 93 de state participante, potrivit unei liste…

- A inceput cursa pentru a trimite baterii de aparare antiaeriana in Ucraina, dar se pare ca acestea nu vor veni din Spania sau Grecia, scrie POLITICO. Cele doua tari au refuzat sa urmeze exemplul Germaniei si sa trimita Kievului sistemele Patriot pe care le au in propria dotare, potrivit presei. Vineri,…

- Un amplu pachet de ajutor extern a trecut cu usurinta, marti seara tarziu, in Congresul SUA, dupa luni de amanare, deschizand calea pentru o noua finantare de miliarde de dolari pentru Ucraina, in contextul in care forta de invazie a Rusiei avanseaza si Kievul duce lipsa de provizii militare, transmite…