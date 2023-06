Stiri pe aceeasi tema

- „Am avut o intalnire cu Consiliul National de Securitate. Sunt probleme urgente de securitate. Exista, evident, o reactie puternica la decesele din Kiev din cauza adapostului inchis. Am dat ordine de a fi inspectate structurile de protectie din Kiev si din intreaga tara. Ministrii Kamisin si Klimenko…

- Ucraina are nevoie de garantii de securitate din partea NATO, a declarat miercuri, in Finlanda, presedintele Volodimir Zelenski, subliniind ca anul acesta va fi "decisiv" pentru conflictul militar cu Rusia.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut garantii de securitate pentru tara sa inaintea summitului NATO din Lituania care va avea loc in luna iulie, informeaza dpa, preluata de Agerpres. „Garantii de securitate eficiente pentru Ucraina (…) sunt necesare chiar inainte de a ne alatura Aliantei”,…

- Zelenski a rabufnit dupa ce Rusia a preluat presedintia Consiliului de Securitate al ONU: Teroristii trebuie sa fie trasi la raspundere si sa nu prezideze nicaieri.Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, sambata, intr-un nou discurs, ca este absurd faptul ca Rusia a preluat presedintia…

- Statele Unite nu vad semne ca conflictul din Ucraina s-ar putea incheia in viitorul apropiat și, de asemenea, nu doresc ca parțile sa inceteze ostilitațile in condițiile actuale. Acest lucru a fost declarat la un briefing de catre coordonatorul pentru comunicații strategice la Consiliul Național de…

- Ministrul ucrainean de interne a anunțat ca autoritațile pun in aplicare masuri suplimentare de securitate si aparare in intreaga Ucraina, pentru a proteja infrastructura critica si zonele rezidentiale de un alt potential atac rusesc de amploare. Forțele ruse au lansat, in ultimele 24 de ore, peste…

- Serviciile de informații ale SUA susțin ca la origine atacurilor Nord Stream este un grup cu legaturi in Ucraina. Kievul dezminte acuzațiile. Consilierul șefului administrației prezidențiale de la Kiev, Mihailo Podoliak, a declarat marți ca Kievul „nu are absolut nicio implicare” in atacurile de anul…

- Informații examinate de autoritatile americane si dezvaluite marti, 7 martie, de cotidianul The New York Times sugereaza ca un grup pro-ucrainean a fost implicat in exploziile care au avariat gazoductele Nord Stream 1 și 2 din Marea Baltica in septembrie 2022, transmite Hotnews . Potrivit informațiilor…