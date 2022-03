Stiri pe aceeasi tema

- Aleksandr Lukasenko spune ca Rusia ofera Ucrainei „o versiune absolut acceptabila a tratatului”. Lukașenko și-a exprimat increderea in iminenta rezolvare pașnica a conflictului. Declarația liderului din Belarus vine pe fondul acuzațiilor occidentale la adresa sa. Occidentul spune ca i s-a permis Rusiei…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensk, a discutat telefonic cu președintele Klaus Iohannis și cu președinta Slovaciei, Zuzana Caputova. El a mulțumit celor doi lideri pentru sprijinul oferit poporului ucrainean dupa invazia rușilor, iar printre temele de discuție s-au numarat crimele de razboi…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a acuzat joi Rusia ca „bombardeaza sistematic orasele ucrainene” si a insistat ca presedintele rus Vladimir Putin va trebui sa dea socoteala pentru aceste fapte. Borrell spune ca NATO nu va intra in acest razboi pentru ca se doreste evitarea unei extinderi…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat miercuri ca, daca ar fi sa aiba loc un al treilea razboi mondial, acesta ar implica arme nucleare si ar fi distructiv, a relatat agentia de presa RIA, citata de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Conflictul armat din Ucraina a intrat in a șasea zi. Noaptea trecuta, peste 70 de soldați ucraineni au fost uciși dupa ce artileria rusa a lovit o baza militara din Ohtirka, din regiunea Sumi. Au murit și civili ieri, in Harkov, unde mai multe rachete au lovit zone rezidențiale, caz in care președintele…

- A cincea zi de conflict incepe cu discuții intre delegații din Ucraina și Rusia, insa in același timp mai multe surse au indicat ca Belarusul ar putea intra fațiș in razboi de partea Kremlinului. Țara controlata de Aleksandr Lukașenko gazduiește deja tehnica militara ruseasca, fiind raportate mai multe…

- Luptele dintre fortele ruse si ucrainene au continuat duminica in cea de-a patra zi a invaziei ruse a Ucrainei, capitala ucraineana Kiev si zona inconjuratoare devenind un front de lupta major in razboi.

