Kremlinul l-a sfatuit pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski ca niciodata "sa nu spuna niciodata". „Sfatul" Kremlinului vine in contextul in care liderul de la Kiev a precizat ca nu are ce discuta cu președintele rus Vladimir Putin.

Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a declarat, duminica, ca forțele ucrainene au eliberat micile așezari Arkhanhelske și Miroliubivka, din regiunea Herson, relateaza RADOR.

Oleksi Arestovic este unul dintre principalii consilieri ai presedintelui Volodimir Zelenski. Dupa parerea lui, razboiul din Ucraina nu va dura mai mult decat pana in vara 2023. El a vorbit pentru ziarul german "Bild", relateaza Rador.

Liderul regiunii separatiste Donetk din Ucraina, Denis Pusilin, a afirmat luni la televiziunea de stat rusa ca declaratiile presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski nu pot influenta procesul intentat prizonierilor de la Mariupol, transmite dpa, potrivit Agerpres.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca au fost lupte grele in mai multe zone ale tarii, iar "armata rusa cheltuieste resurse enorme pentru a captura cel putin inca un kilometru in Donbas". "Ar trebui sa ne gandim doar la cum sa invingem", sustine presedintele.

Liderul nord-coreean Kim Jong-Un a declarat victoria in lupta impotriva noului coronavirus, ordonand ridicarea masurilor maxime antiepidemice impuse in luna mai, a anuntat, joi, presa de stat, potrivit CNN.

Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a vorbit luni, prin telefon, cu omologul sau din Ucraina, Volodimir Zelenski, liderul francez condamnand atacurile Rusiei si reafirmand sustinerea pentru natiunea ucraineana, inclusiv pentru reconstructia post-conflict.

„Curajul nostru este cu adevarat o inspiratie pentru toate natiunile libere si pentru comunitatea democratiilor in general. Si imaginati-va cat de inspiratoare va fi victoria ucraineana", le-a transmis presedintele Ucrainei cetatenilor.