ZELENSKI, Mesaj pentru ucrainenii din oraşele ocupate: Mergeţi în ofensivă! VIDEO Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, s-a adresat din nou cetatenilor, intr-un mesaj postat pe Facebook, in care le cere sa continue rezistenta si sa lupte, ori de cate ori au oportunitatea. Zelenski vorbeste despre ocupatia ”temporara” a unor orase si le cere oamenilor sa nu se lase infranti si sa iasa in ofensiva. Mesajul postat, sambata seara, pe Facebook, se adreseaza ”poporului liber”. Presedintele a apreciat ”fiecare soldat din linia de aparare, fiecare doctor care salveaza vieti, fiecare pompier care stinge incendii, fiecare antreprenor care continua sa munceasca, zeci si zeci de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

