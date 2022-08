Suntem in ziua cu numarul 173 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski pledeaza pentru noi sancțiuni impotriva Rusiei, in timp ce un total de 42 de țari au cerut regimului de la Kremlin sa retraga imediat forțele militare din jurul centralei nucleare de la Zaporojie. Forțele ucrainene au continuat sa loveasca podurile strategice care aprovizioneau trupele rusești care dețin orașul Herson, iar prioritatea Moscovei in ultima saptamana a fost probabil reorientarea unitaților pentru a-și consolida campania in sudul Ucrainei. Tot mai multe țari din…