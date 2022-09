Zelenski, mesaj în limba rusă, către populaţia Rusiei: Protestaţi! Ripostaţi! Fugiţi! Sau predaţi-vă ucrainenilor! Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a transmis un mesaj in limba rusa, catre populatia Rusiei dupa ordinul de mobilizare partiala, spunandu-le sa protesteze, sa riposteze, sa fuga sau sa se predea uncrainenilor, intrucat acestea sunt optiunile pentru a supravietui. El a avut un mesaj si pentru mamele ruse, carora le-a explicat ca fiii demnitarilor nu vor merge la razboi. "Cei care iau decizii in tara voastra au grija de copiii lor. Si nici macar nu ii inmomanteaza pe ai vostri", a afirmat presedintele ucrainean. El a utilizat limba rusa pentru a le "explica" rusilor situatia. "In orasele… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

