- Astazi, 9 mai, este Ziua Victoriei in Europa, iar Volodimir a transmis un mesaj de-a dreptul emoționant. Președintele din Ucraina afirma cu tarie ca milioanele de vieți pierdute in cel de-al Doilea Razboi Mondial i-a oferit motive sa spuna ca acest lucru nu se va mai repeta niciodata. Iata ce a mai…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut sambata apel catre Elvetia sa impuna sancțiuni oligarhilor rusi care, potrivit acestuia, din ”frumoasele orase elvetiene” ajuta la razboiul declansat de Rusia impotriva țarii sale, relateaza The Guardian. La Berna, mii de oameni s-au strans sambata pentru…

- SUA vor acorda asistenta suplimentara de securitate pentru Ucraina in valoare de 800 de milioane de dolari pentru a o ajuta sa reziste in fața invaziei ruse, a anunțat președintele american Joe Biden, miercuri, intr-o declarație de presa de la Casa Alba, potrivit CNN. Biden a raspuns astfel cererii…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a mulțumit canadienilor pentru sprijinul acordat, dar a cerut din nou o zona de excludere aeriana. Apelul a fost facut intr-un discurs inregistrat, adresat Parlamentului Canadei, potrivit CNN.

- Rușii nu au puterea sa ne cucereasca, spune președintele Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev a postat in cursul nopții un nou mesaj video in care s-a aratat increzator ca șansele Rusiei de a invada cu succes țara sa sunt mici. Zelenski a facut din nou apel catre aliații occidentali, pe care ii indeamna…

- Daca va cadea Ucraina, va cadea intreaga Europa. Daca vom castiga, atunci va fi o mare victorie a democratiei. Asta a declarat, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, intr-o interventie video pe zoom, adresata cetatenilor UE.

- Volodimir Zelenski cere ca Ucraina sa fie primita in regim de urgența in Uniunea Europeana. Președintele Ucrainei a declarat ca soldații ucrainieni nu lupta doar pentru țara lor, ci pentru intreaga Europa.

- ”In toate țarile, in toate orașele, ieșiți pe strazi și cereți pace pentru Europa, pace pentru Ucraina”, a spus Volodimir Zelenski. Si intreaga lume a ascultat. Mii de oameni din intreaga lume, de la Londra la Paris la New York, au ieșit in strada joi cu