Zelenski, mesaj către rușii mobilizați la război: „Protestați, fugiți sau predați-vă, dacă vreți să supraviețuiți” Volodimir Zelenski le transmite rușilor ca, daca nu vor sa moara, sa protesteze, sa fuga sau sa se predea. „55 de mii de soldați ruși au murit in acest razboi in șase luni. Zeci de mii sunt raniți și mutilați. Vreți mai mult? Nu? Atunci protestați. Ripostați. Fugiți sau predați-va captivitații ucrainene. Acestea sunt opțiunile voastre daca vreți sa supraviețuiți”.„Acum, din cauza mobilizarii, razboiul Rusiei impotriva Ucrainei pentru majoritatea cetațenilor Federației Ruse nu mai este ceva la televizor sau pe internet, ci a intrat in fiecare casa ruseasca”, a spus Volodimir Zelenski. Zelensky… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

