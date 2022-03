ZELENSKI, mesaj către ruși: ”Cum este posibil? După ce am luptat…

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a lansat vineri un apel direct catre cetatenii rusi, cerandu-le sa protesteze impotriva atacului asupra centralei nucleare Zaporojie si a ocuparii acestui obiectiv de catre fortele militare ruse, transmite Reuters. Rusia pune insa atacul pe seama unor sabotori ucraineni si acuza Kievul de provocare. “Ma adresez rusilor: cum este posibil? Dupa ce am luptat atata impreuna in 1986 impotriva catastrofei de la Cernobil…”, a spus Zelenski intr-un discurs televizat. El afirmase in cursul noptii ca tancuri rusesti echipate cu detectoare termice au tras asupra…